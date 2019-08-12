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Кучеров и Василевский вошли в список лучших игроков будущего десятилетия

Кучеров и Василевский вошли в список лучших игроков будущего десятилетия
Хоккей / НХЛ 0

Канадская телекомпания TSN спрогнозировала лучших хоккеистов предстоящего десятилетия (2020-2029).

По мнению обозревателя Брайна Хейса, в символическую сборную будущего десятилетия попадут два хоккеиста, представляющие «Тампа-Бэй Лайтнинг». Это голкипер Андрей Василевский и нападающий Никита Кучеров. Кроме того, в состав команды войдут шведские защитники Расмус Далин («Баффало Сэйбрз») и Виктор Хедман («Тампа-Бэй Лайтнинг»), чешский нападающий Давид Пастрняк («Бостон Брюинз») и канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.

Коллега Хейса Джонас Сигел включил в символическую сборную следующих хоккеистов: Андрей Василевский, Сет Джонс («Коламбус Блю Джекетс»), Тома Шабо («Оттава Сенаторз»), Никита Кучеров, Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз»).

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