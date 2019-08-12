Женская сборная России начала сбор перед Турниром пяти наций

12 августа женская национальная сборная России приступила к первому учебно-тренировочному сбору в новом сезоне, который пройдёт в УТЦ Новогорск. По его завершении команда отправится в Финляндию для участия в Турнире пяти наций.
Тренерский штаб сборной России вызвал для подготовки 25 хоккеисток (3 вратаря, 9 защитников и 13 нападающих):
Вратари: Валерия Меркушева («Динамо», Санкт-Петербург), Надежда Морозова («Бирюса», Красноярск), Елизавета Кондакова («Торнадо», Дмитров);
Защитники: Алёна Андрющенко, Екатерина Николаева, Анастасия Чистякова (все — «Динамо», Санкт-Петербург), Мария Баталова, Анна Шибанова (обе — «Агидель», Уфа), Нина Пирогова, Анна Савонина (обе — «Торнадо», Дмитров), Лиана Ганеева (СК Горный), Елена Проворова (СКИФ, Нижегородская область);
Нападающие: Алёна Старовойтова, Анна Шохина, Алевтина Штарёва (все — «Торнадо», Дмитров), Анна Тимофеева, Екатерина Добродеева, Елена Мезенцева (все — «Бирюса», Красноярск), Евгения Дюпина, Диана Канаева (обе — «Динамо», Санкт-Петербург), Оксана Братищева, Виктория Кулишова (обе — СКИФ, Нижегородская область), Александра Вафина, Фануза Кадирова (обе — СК Горный), Ольга Сосина, («Агидель», Уфа).
- 12 августа 2019
-
17:54
-
17:36
-
17:15
-
16:31
-
16:23
-
15:57
-
15:11
-
14:52
-
14:17
-
13:45
-
13:33
-
13:00
-
12:27
-
12:10
-
11:49
-
11:35
-
11:08
-
10:38
-
10:27
-
10:04
-
09:45
-
09:13
-
08:58
-
08:36
-
08:11
-
06:51
- 11 августа 2019
-
23:51
-
23:04
-
22:33
-
22:10
-
21:41
-
21:22
-
21:07
-
20:45
-
20:24