Женская сборная России начала сбор перед Турниром пяти наций

12 августа женская национальная сборная России приступила к первому учебно-тренировочному сбору в новом сезоне, который пройдёт в УТЦ Новогорск. По его завершении команда отправится в Финляндию для участия в Турнире пяти наций.



Тренерский штаб сборной России вызвал для подготовки 25 хоккеисток (3 вратаря, 9 защитников и 13 нападающих):



Вратари: Валерия Меркушева («Динамо», Санкт-Петербург), Надежда Морозова («Бирюса», Красноярск), Елизавета Кондакова («Торнадо», Дмитров);



Защитники: Алёна Андрющенко, Екатерина Николаева, Анастасия Чистякова (все — «Динамо», Санкт-Петербург), Мария Баталова, Анна Шибанова (обе — «Агидель», Уфа), Нина Пирогова, Анна Савонина (обе — «Торнадо», Дмитров), Лиана Ганеева (СК Горный), Елена Проворова (СКИФ, Нижегородская область);



Нападающие: Алёна Старовойтова, Анна Шохина, Алевтина Штарёва (все — «Торнадо», Дмитров), Анна Тимофеева, Екатерина Добродеева, Елена Мезенцева (все — «Бирюса», Красноярск), Евгения Дюпина, Диана Канаева (обе — «Динамо», Санкт-Петербург), Оксана Братищева, Виктория Кулишова (обе — СКИФ, Нижегородская область), Александра Вафина, Фануза Кадирова (обе — СК Горный), Ольга Сосина, («Агидель», Уфа).