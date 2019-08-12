В «Эдмонтоне» хотят оставить Макдэвида и Драйзайтля в одном звене

Главный тренер клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» Дэйв Типпетт поделился мнением о составе своей команды.
«Хорошая новость заключается в том что Нил может действовать на обоих флангах. Я смотрел кое-какое видео и вообще знаю его ещё молодым игроком. На данный момент, я склоняюсь к тому, что оставить Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля вместе, но посмотрим, как все сложится в тренировочном лагере.
Майку Смиту 37 лет, однако это один из лучших атлетов, которого я когда-либо тренировал. Он толкает себя вперёд и умеет толкать одноклубников. Нам требовался кто-то, кто был бы чем-то большим, чем 15-20 игр в качестве дублёра. Коскинен временами играл хорошо, но неплохо иметь вариант с двумя парнями. Мне кажется, что Смитти дает нам вариант дуэта, а не просто первого и второго номера», — цитирует тренера официальный сайт лиги.
- 12 августа 2019
-
18:33
-
18:11
-
17:54
-
17:36
-
17:15
-
16:31
-
16:23
-
15:57
-
15:11
-
14:52
-
14:17
-
13:45
-
13:33
-
13:00
-
12:27
-
12:10
-
11:49
-
11:35
-
11:08
-
10:38
-
10:27
-
10:04
-
09:45
-
09:13
-
08:58
-
08:36
-
08:11
-
06:51
- 11 августа 2019
-
23:51
-
23:04
-
22:33
-
22:10
-
21:41
-
21:22
-
21:07