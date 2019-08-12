В «Эдмонтоне» хотят оставить Макдэвида и Драйзайтля в одном звене

Главный тренер клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» Дэйв Типпетт поделился мнением о составе своей команды.



«Хорошая новость заключается в том что Нил может действовать на обоих флангах. Я смотрел кое-какое видео и вообще знаю его ещё молодым игроком. На данный момент, я склоняюсь к тому, что оставить Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля вместе, но посмотрим, как все сложится в тренировочном лагере.



Майку Смиту 37 лет, однако это один из лучших атлетов, которого я когда-либо тренировал. Он толкает себя вперёд и умеет толкать одноклубников. Нам требовался кто-то, кто был бы чем-то большим, чем 15-20 игр в качестве дублёра. Коскинен временами играл хорошо, но неплохо иметь вариант с двумя парнями. Мне кажется, что Смитти дает нам вариант дуэта, а не просто первого и второго номера», — цитирует тренера официальный сайт лиги.