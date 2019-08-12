Окулов: играю в звене с Шалуновым и Капризовым, притираемся потихоньку

Нападающий ЦСКА Константин Окулов рассказал о том, как проводит время между тренировками «армейского» клуба.



«Снова мы в Ле Сантье, готовимся к сезону. Стараемся добавлять позитив в тренировочный процесс. Цикл мы уже закончили, теперь нужно как следует отдохнуть и подготовиться к играм. Как провожу свободное время? Всё просто: сплю, ем, тренируюсь, затем всё заново. Если не сплю, то лежу на кровати. Тренировки очень энергозатратные, поэтому нужно восстанавливаться.



В нападении играю с Максимом Шалуновым и Кириллом Капризовым. Нас ждет первая игра в таком сочетании. Всего на пару игр в прошлом сезоне мы выходили этим составом. Притираемся потихоньку, есть позитивные моменты и, конечно, моменты, над которыми нужно работать. Надеюсь, что у нас все получится, и мы сумеем помочь друг другу и команде. В защите с нами Алексей Марченко и, конечно же, Богдан Киселевич, куда без него. Он привнёс свой позитив, с ним легко и приятно общаться. Хорошо его приняли», — цитирует игрока официальный сайт клуба.



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