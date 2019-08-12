Окулов: играю в звене с Шалуновым и Капризовым, притираемся потихоньку

Нападающий ЦСКА Константин Окулов рассказал о том, как проводит время между тренировками «армейского» клуба.
«Снова мы в Ле Сантье, готовимся к сезону. Стараемся добавлять позитив в тренировочный процесс. Цикл мы уже закончили, теперь нужно как следует отдохнуть и подготовиться к играм. Как провожу свободное время? Всё просто: сплю, ем, тренируюсь, затем всё заново. Если не сплю, то лежу на кровати. Тренировки очень энергозатратные, поэтому нужно восстанавливаться.
В нападении играю с Максимом Шалуновым и Кириллом Капризовым. Нас ждет первая игра в таком сочетании. Всего на пару игр в прошлом сезоне мы выходили этим составом. Притираемся потихоньку, есть позитивные моменты и, конечно, моменты, над которыми нужно работать. Надеюсь, что у нас все получится, и мы сумеем помочь друг другу и команде. В защите с нами Алексей Марченко и, конечно же, Богдан Киселевич, куда без него. Он привнёс свой позитив, с ним легко и приятно общаться. Хорошо его приняли», — цитирует игрока официальный сайт клуба.
- 12 августа 2019
-
19:43
-
19:29
-
18:57
-
18:33
-
18:11
-
17:54
-
17:36
-
17:15
-
16:31
-
16:23
-
15:57
-
15:11
-
14:52
-
14:17
-
13:45
-
13:33
-
13:00
-
12:27
-
12:10
-
11:49
-
11:35
-
11:08
-
10:38
-
10:27
-
10:04
-
09:45
-
09:13
-
08:58
-
08:36
-
08:11
-
06:51
- 11 августа 2019
-
23:51
-
23:04
-
22:33
-
22:10