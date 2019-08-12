Скандально известный футболист Милевский встретился с Сергеем Костицыным

Нападающий футбольного клуба «Динамо» из Бреста Артём Милевский встретился с форвардом минского «Динамо» Сергеем Костицыным.



«Скоро КХЛ! Серёга, быстрее на лёд», — написал футболист в своём «инстаграме».

Посмотреть фото также можно в «Инстаграме».



34-летний Милевский ранее часто был замечен в нарушениях режима и скандалах.



32-летний Сергей Костицын в прошлом сезоне также выступал за минское «Динамо», проведя за белорусский клуб 60 матчей в регулярном чемпионате. Форвард записал на свой счёт 18 (5+13) баллов при показателе полезности "-11" и 68 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 17 минут за встречу.



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