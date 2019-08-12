«Адмирал» привёз на турнир в Чехию 31 хоккеиста

Хоккейный клуб «Адмирал» прибыл в чешский Пардубице, где у команды запланировано участие в мемориале Збынека Кусы, информирует официальный сайт команды из Владивостока.



В Чехию отправились следующие игроки:



голкиперы: Иван Веремчук, Иван Гамов, Антон Красоткин, Юхо Олкинуора;



защитники: Адам Альмквист, Никита Бобряшов, Кирилл Дьяков, Руслан Ибатуллин, Станислав Калашников, Юрий Козловский, Шон Лалонд, Иван Мищенко, Степан Островский, Александр Угольников;



нападающие: Мартин Бакош, Денис Вихарев, Кирилл Воронин, Глеб Зайцев, Константин Глазачев, Александр Дельнов, Кирилл Кожевников, Александр Коннов, Иван Лапшин, Иван Лисин, Олег Ломако, Александр Мерескин, Юрий Петров, Дмитрий Сидляров, Александр Стрельцов, Василий Стрельцов, Маркус Юнг.

