Экс-игрок НХЛ: многие критикуют Лайне, но не забрасывали и 30 шайб за карьеру

Экс-игрок НХЛ и нападающий сборной Финляндии Мика Алатало поделился мнением о критике форварда «Виннипег Джетс» Патрика Лайне. Напомним, 21-летний хоккеист в прошедшем сезоне забросил за «регулярку» на 14 шайб меньше, чем в сезоне-2017/18.



«Просто удивительно смотреть за достижениями Лайне, которых он добивается в столь юном возрасте. 34, 44 и 30 шайб в НХЛ — потрясающие сезоны, хотя за последний его сильно критикуют. Знаете, многие не могут забросить 30 шайб в НХЛ за всю карьеру. Лайне шёл к успеху с юного возраста, я видел, как он работает, будучи совсем маленьким», — приводит слова Алатало Ilta-Sanomat.



В минувшем чемпионате 21-летний Лайне набрал 50 (30+20) очков в 82 играх и 4 (3+1) балла в шести встречах розыгрыша Кубка Стэнли.

Звёзды НХЛ без контрактов. Они не переживают — скоро их завалят миллионами Они не оставили своим клубам выбора. Весь вопрос – в сумме.