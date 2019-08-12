Экс-игрок НХЛ: многие критикуют Лайне, но не забрасывали и 30 шайб за карьеру
Экс-игрок НХЛ и нападающий сборной Финляндии Мика Алатало поделился мнением о критике форварда «Виннипег Джетс» Патрика Лайне. Напомним, 21-летний хоккеист в прошедшем сезоне забросил за «регулярку» на 14 шайб меньше, чем в сезоне-2017/18.
«Просто удивительно смотреть за достижениями Лайне, которых он добивается в столь юном возрасте. 34, 44 и 30 шайб в НХЛ — потрясающие сезоны, хотя за последний его сильно критикуют. Знаете, многие не могут забросить 30 шайб в НХЛ за всю карьеру. Лайне шёл к успеху с юного возраста, я видел, как он работает, будучи совсем маленьким», — приводит слова Алатало Ilta-Sanomat.
В минувшем чемпионате 21-летний Лайне набрал 50 (30+20) очков в 82 играх и 4 (3+1) балла в шести встречах розыгрыша Кубка Стэнли.
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