Генменеджер «Каролины» Уодделл подписал многолетний контракт с клубом

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги «Каролин Харрикейнз» Дон Уодделл подписал новый многолетний контракт с клубом, информирует Sportsnet. Точный срок соглашения пока неизвестен. Недавно Уодделл, который вошёл в тройку финалистов голосования за приз лучшему генменеджеру, проходил собеседование на вакантный пост генерального менеджера «Миннесоты Уайлд».



Напомним, в течение лета «Каролину» покинули два помощника генерального менеджера, несколько сотрудников скаутского отдела, тренер вратарей Майкл Бейлс, а также тренер фарм-клуба Майк Велуччи, который в прошлом сезоне вместе с командой стал обладателем Кубка Колдера.



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Владелец «Каролины»: не собираюсь выталкивать Уодделла