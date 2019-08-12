Генменеджер «Каролины» Уодделл подписал многолетний контракт с клубом
Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги «Каролин Харрикейнз» Дон Уодделл подписал новый многолетний контракт с клубом, информирует Sportsnet. Точный срок соглашения пока неизвестен. Недавно Уодделл, который вошёл в тройку финалистов голосования за приз лучшему генменеджеру, проходил собеседование на вакантный пост генерального менеджера «Миннесоты Уайлд».
Напомним, в течение лета «Каролину» покинули два помощника генерального менеджера, несколько сотрудников скаутского отдела, тренер вратарей Майкл Бейлс, а также тренер фарм-клуба Майк Велуччи, который в прошлом сезоне вместе с командой стал обладателем Кубка Колдера.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
Владелец «Каролины»: не собираюсь выталкивать Уодделла
- 12 августа 2019
-
21:25
-
20:57
-
20:46
-
20:22
-
20:06
-
19:55
-
19:43
-
19:29
-
18:57
-
18:33
-
18:11
-
17:54
-
17:36
-
17:15
-
16:31
-
16:23
-
15:57
-
15:11
-
14:52
-
14:17
-
13:45
-
13:33
-
13:00
-
12:27
-
12:10
-
11:49
-
11:35
-
11:08
-
10:38
-
10:27
-
10:04
-
09:45
-
09:13
-
08:58
-
08:36
Партнерский контент