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«Амур» потерпел разгромное поражение от «Маунтфилда» — 0:7

«Амур» потерпел разгромное поражение от «Маунтфилда» — 0:7
Хоккей / КХЛ 0

Хабаровский хоккейный клуб «Амур» на мемориале Збынека Кусы потерпел разгром от чешского «Маунтфилда», встреча завершилась со счётом 0:7.

Заброшенными шайбами в составе клуба из Градеца-Кралове в первом периоде отличились Адам Кубик, Рудольф Червены, Радек Смоленяк и Матей Паулович, записавший в актив дубль. После первых трёх шайб «Амур» заменил вратаря Марека Лангхамера на Евгения Киселёва. Во втором периоде дубль сделал Матей Халупа.

Мемориал Збынека Кусы
12 августа 2019, понедельник. 19:00 МСК
Маунтфилд
Градец-Кралове
7 : 0
5:0, 2:0, 0:0
Амур
Хабаровск
1:0 – Кубик – 02:35 (5x4), 2:0 – Паулович – 08:11 (5x5), 3:0 – Червены (Гаспар) – 09:12 (5x5), 4:0 – Паулович (Цибульскис) – 12:21 (5x4), 5:0 – Смоленяк (Ракос, Лингарт) – 17:31, 6:0 – Халупа (Чап) – 26:37, 7:0 – Халупа – 27:27

В минувшем сезоне хабаровский клуб не сумел попасть в плей-офф, заняв последнее место в турнирной таблице Восточной конференции. Новый сезон дальневосточный клуб начнёт двумя выездными матчами. Сначала хабаровчане сыграет с «Сибирью» (3 сентября), а через пару дней встретятся с «Барысом», после чего проведут три игры подряд на своём льду.

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