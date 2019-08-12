«Амур» потерпел разгромное поражение от «Маунтфилда» — 0:7

Хабаровский хоккейный клуб «Амур» на мемориале Збынека Кусы потерпел разгром от чешского «Маунтфилда», встреча завершилась со счётом 0:7.



Заброшенными шайбами в составе клуба из Градеца-Кралове в первом периоде отличились Адам Кубик, Рудольф Червены, Радек Смоленяк и Матей Паулович, записавший в актив дубль. После первых трёх шайб «Амур» заменил вратаря Марека Лангхамера на Евгения Киселёва. Во втором периоде дубль сделал Матей Халупа.

В минувшем сезоне хабаровский клуб не сумел попасть в плей-офф, заняв последнее место в турнирной таблице Восточной конференции. Новый сезон дальневосточный клуб начнёт двумя выездными матчами. Сначала хабаровчане сыграет с «Сибирью» (3 сентября), а через пару дней встретятся с «Барысом», после чего проведут три игры подряд на своём льду.