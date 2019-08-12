Таварес — о контракте Марнера: некоторые случаи занимают больше времени
Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес поделился мнением о ситуации с форвардом Митчеллом Марнером, пока не подписавшим новый контракт с клубом.
«Некоторые случаи занимают немного больше времени, чем другие, а Митч является важным игроком нашей команды. Мы на него действительно рассчитываем и, конечно, хотим его видеть с первого дня, чтобы вместе двигаться вперед и продолжать работать над достижением главной цели. Нет сомнений, что рано или поздно сделка будет заключена», — приводит слова форварда официальный сайт НХЛ.
В сезоне-2018/19 Марнер набрал 94 (26+68) очка в 82 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф отметился 4 (2+2) баллами в семи играх.
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