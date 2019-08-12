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Жена предложила Александру Овечкину забрать овцу из ресторана

Жена предложила Александру Овечкину забрать овцу из ресторана
Хоккей / НХЛ 0

Жена капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Анастасия Шубская в своём «инстаграме» опубликовала видео из ресторана. Там супруги заметили стоявшую в кустах скульптуру овечки, которую жена в шутку предложила Овечкину забрать домой.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

В прошлом сезоне Александр Овечкин провёл 101 матч во всех турнирах, в общей сложности набрав 106 (59+47) очков. Его команда проиграла в первом раунде плей-офф «Каролине Харрикейнз» со счётом 3-4. В 2018 году «Вашингтон Кэпиталз» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли вместе с Овечкиным. Также российский обладатель становился чемпионом мира в составе сборной России и покорил множество рекордов в Национальной хоккейной лиге.

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