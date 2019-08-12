Баттон: Аскарова могут взять под 1-м номером драфта, он лучший со времён Прайса

Североамериканский инсайдер Крэйг Баттон поделился мнением о перспективах вратаря юниорской сборной России Ярослава Аскарова на драфте НХЛ.



«Полагаю, Аскарова могут выбрать в первом раунде под первым номером. Это лучший вратарь, участвующий в процедуре драфта, со времён Кэри Прайса в 2005 году. Техника, интеллект — все на высшем уровне.



За год он завоевал золото Кубка Глинки/Гретцки в 2019 году, серебро юниорского чемпионата мира в 2019 году и бронзу Кубка Глинки/Гретцки в 2018-м», — написал Баттон в «Твиттере».



Напомним, неделю назад рейтинг Баттона выглядел так:



1. н. Алексис Лафренье («Римуски»)

2. н. Лукас Рэймонд («Фрёлунда»)

3. н. Хендрик Лапьерр («Чикутими»)

4. н. Коул Перфетти («Сагинау»)

5. н. Антон Лунделл (ХИФК)

6. н. Куинтон Бафилд («Садбери»)

7. в. Ярослав Аскаров (СКА-1946)

8. з. Джастин Бэррон («Галифакс»)

9. н. Александр Хольц («Юргорден»)

10. з. Джейк Сандерсон (NTDP)

«Россия свергла Канаду с трона». Что пишут за океаном о победе наших на Глинке Русский Волшебник остановил убийственную команду родоначальников хоккея.