Ландер: если в «Ак Барсе» посчитали мой контракт большим, то я не обижаюсь

Нападающий «Локомотива» Антон Ландер прокомментировал уход из «Ак Барса».
«Деньги не играли ключевую роль. Наверное, просто пришло время сменить обстановку. Когда я понял, что не останусь в «Ак Барсе», поговорил со Стаффаном Кронваллем – он мне рассказал, что в «Локомотиве» отличная организация. Ещё в Казани произошли перестановки: ушли Зинэтула Билялетдинов и Иржи Секач, с которым я играл в одной тройке. Всё это в совокупности сказалось на моём переходе. Остался бы я в клубе, если бы остался Билялетдинов? Не факт, но шансы были бы выше.
Говорили, что я получал в «Ак Барсе» 140 млн рублей в год и хотел бы сохранить эту зарплату? Вне зависимости от слухов, я провёл в Казани потрясающее время в Казани. Если в клубе посчитали, что у меня слишком большой контракт, то я не обижаюсь. «Ак Барс» – отличная организация, меня тут всё устраивало, я был счастлив. Никаких претензий к «Ак Барсу» у меня нет», — цитирует Ландера «Спорт Бизнес Online».
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