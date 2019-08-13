Пашков: Кудашову будет очень тяжело. Об этом говорит опыт мирового хоккея

Олимпийский чемпион Александр Пашков усомнился в перспективах СКА под руководством Алексея Кудашова.

«Последнее место СКА в Сочи — это перебор, но в целом спад команды для меня не сюрприз. За последние два лета СКА больше терял, чем приобретал — и от команды чемпионского образца осталось не так много. Также на данном этапе на выступлениях команды не могла не отразиться смена тренера. На мой взгляд, она получилась стрессовой.

Опыт мирового хоккея говорит о том, что в одной и той же команде переход тренера из ассистентской роли в главную — процесс крайне сложный и сомнительный. В психологическом плане этот тренер, как правило, командой не воспринимается, возникают различные внутренние течения, результаты идут на спад. Кудашову будет очень тяжело.

Думаю, уже первые 10 матчей станут показательными. Год назад в случае с ЦСКА команда стартовала тяжеловато, но тренерам удалось взять её под уздцы, выправить. Возможно, это же мы увидим и в СКА, хотя по составу «армейцы» Москвы, безусловно, выглядят сильнее одноклубников с Невы», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.