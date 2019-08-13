На защитника «Торонто» Сеси и его друга подали в суд. С них требуют $ 8 млн

На защитника «Торонто Мэйпл Лифс» Коди Сеси и его друга Джейми Томпсона подали в суд, с них требуют $8 млн в качестве компенсации морального и финансового ущерба.

Истец — женщина по имени Хана Энгел, которая год назад получила тяжелейшие ожоги после того, как Томпсон метнул в неё горящей бутылкой с жидкостью для розжига на вечеринке, организованной им совместно с хоккеистом. Бутылка вспыхнула в руках Томпсона, после чего тут запустил её в направлении женщины.

Энгел требует $ 500 тыс. за “боль и страдания, потерю комфорта и утрату удовольствия от жизни”, ещё $ 300 тыс за “утрату возможности заниматься домашним хозяйством”, а также $ 6 млн за “потерю дохода от предпринимательской деятельности”.

В это межсезонье Сеси стал игроком «Торонто» в результате крупного обмена с «Оттавой Сенаторз» с участием российского защитника Никиты Зайцева. Вместе с россиянином в столицу Канады переехали нападающий Коннор Браун и форвард Майкл Каркон. В обратном направлении проследовали защитники Сеси и Бен Харпур, а также форвард Аарон Лачак и выбор в третьем раунде драфта-2020.