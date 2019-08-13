Пашин: звёздная болезнь мне не грозит. Впереди большой путь и масса работы

Нападающий юниорской сборной России и системы «Салавата Юлаева» Александр Пашин рассказал о победе на Кубке Гретцки/Глинки.
«Эмоции самые положительные, сложно их передать словами. Только сейчас начинаем осознавать, что добились этой долгожданной победы. Хотел бы поблагодарить всех людей, которые нас поддерживали. Я бы хотел сказать большое спасибо всем хоккеистам нашей команды и моим партнёрам по тройке — Василию Пономарёву и Павлу Тютневу. Мои голы и моя результативность – это заслуга всего коллектива. Без моих партнёров ничего бы этого не было.
Нашу «химию» рассмотрел тренерский штаб во главе с Сергеем Владимировичем Голубовичем. Мы постоянно работали вместе, тренировались, налаживали взаимопонимание. Тренер поставил нас в одно звено, мы старались отрабатывать и давать результат. Мы много тренировались, общались. Когда надо, он мог сделать замечание, мог и похвалить. Сергей Владимирович нашёл подход к каждому игроку, это и принесло результат. Он – мастер своего дела.
Не боюсь ли звёздной болезни? Надеюсь, что такого не будет. Звёздная болезнь мне не грозит. Я, как уже сказал, прекрасно осознаю, что впереди ещё большой путь и масса работы», — сказал в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.
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