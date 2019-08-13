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Буре назвал условие, при котором сборные России будут побеждать на всех уровнях

Буре назвал условие, при котором сборные России будут побеждать на всех уровнях
Хоккей / Прочие 0

Чемпион мира, легендарный российский форвард Павел Буре прокомментировал победу юниорской сборной России на Кубке Гретцки/Глинки.

«Победу юниоров на Кубке Глинки/Гретцки нельзя недооценивать. В нём принимают участие сильнейшие игроки до 18 лет, в особенности это можно сказать о сборной Канады. Отмечу, что мы не просто победили, а показали равный хоккей, это говорит не только о силе нашей отдельной команды, а о всей системе развития хоккея и подготовки игроков. То, что мы не побеждали на этом турнире с 1995 года, а в финале играли в 2009-м — говорит о многом.

Я уже говорил, что как только работа всей ФХР будет подчинена единой цели, развитию, то придёт и результат — вот сейчас он как раз приходит. Мы должны побеждать сильнейших соперников на юниорском, на молодёжном и на взрослом уровнях. При таком курсе на развитие игроков, при работающей национальной программе подготовки мы сможем это делать регулярно уже в ближайшее время. При этом нельзя забывать, что конкуренция в мировом хоккее растёт с каждым днём», — цитирует Буре ТАСС.

Р. Ротенберг — о победе сборной: наша программа подготовки хоккеистов работает
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