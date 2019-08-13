Суд выписал $ 45 тыс штрафа человеку, забравшему у родни абонемент на «Монреаль»

Арбитр высшего суда Квебека выписал $ 45 тыс. штрафа человеку, лишившего бывшего шурина абонемента на матчи «Монреаль Канадиенс», постановив, что тот не имел права в одностороннем порядке отказывать ему в доступе на стадион.

Спор между Луисом Терзопулосом и Петросом Сакарисом датирован 2014 годом, когда Сакарис отказался предоставить Терзопулосу доступ к билетам, которые они делили на протяжении 19 лет. Родственники приобрели один абонемент на двоих в сезоне-1995/96 и по очереди посещали стадион.

Сакарис отрицал наличие соглашения о совместном использовании билетов, однако судья постановил, что существует неопровержимое доказательство того, что между родственниками существовало соглашение. Мужчины были женаты на двух сёстрах, когда они впервые приобрели абонемент. Постановление суда предполагает, что разрыв брака Терзопулоса стал поводом для Сакариса к лишению бывшего шурина доступа на стадион.