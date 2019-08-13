Пашков: Никитин не состоялся как большой тренер, ЦСКА формировал Квартальнов

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал вклад главного тренера ЦСКА Игоря Никитина в завоевание Кубка Гагарина 2019 года. В финальной серии «армейская» команда победила «Авангард» (4-0).
«Если говорить объективно, в прошедшем сезоне в кадровом плане ЦСКА оказался на голову выше всех соперников в лиге, тут главное было команде не помешать. Во-вторых, давайте будем справедливыми: Кубок-2019 «армейцы» завоевали во многом на багаже Квартальнова, который сформировал эту команду, заложил её фундамент, стиль.
Да, вклад Никитина тоже не нужно недооценивать, он сумел перестроиться, шагнуть в личном плане наверх. Однако как большой тренер, он, как мне видится, пока не состоялся. Ему ещё доказывать и доказывать», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.
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