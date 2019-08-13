Пашин — о прогрессе: спасибо системе «Салавата Юлаева». Это наш общий успех

Нападающий системы «Салавата Юлаева» и юниорской сборной России Александр Пашин отметил вклад уфимского клуба в свой прогресс.
«Писали и звонили тренеры молодёжной команды системы «Салавата Юлаева», тренеры СДЮШОР. Передавали поздравления от руководства клуба. Спасибо всей системе уфимского клуба и всем уфимским болельщикам. Это наш общий успех. В аэропорту нас встретили родственники, друзья, любители хоккея. Помимо меня «Салават» на этом турнире представлял защитник Шакир Мухамадуллин.
Мне приятно внимание, но я понимаю, что нельзя останавливаться на достигнутом. Важно постоянно работать над собой, прибавлять во всех компонентах игры. Сейчас я уже в Уфе, уже в сентябре у «Толпара» стартует сезон в МХЛ», — сказал Пашин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.
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