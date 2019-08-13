Ванечек: Овечкин три раза бросил мне в голову — я не мог кусать потом весь день

Голкипер системы «Вашингтон Кэпиталз» Витёк Ванечек рассказал о борьбе с Ильёй Самсоновым за место в главной команде, а также вспомнил о тренировке с Александром Овечкиным.

«Когда я только приехал в Америку, то не знал, как там всё устроено. Я думал про себя: один или два года, и, возможно, они попробуют меня. Теперь же я провёл четыре сезона и уже понимаю, как это работает. Они просто будут ждать, пока вы не достигнете нужного уровня.

Я не собираюсь никому желать травм, но когда кто-то ломается в главной команде, тебя могут вызвать наверх. Правда, сейчас всё стало сложнее. В АХЛ мы играем с Ильёй Самсоновым и боремся за место в НХЛ. Мы нормально общаемся. Илья приглашал меня на свадьбу, но я не смог там присутствовать. У нас нет конфликта. Мы говорим на смеси чешского и русского языка, я знаю несколько плохих русских слов.

Овечкин? Помню, как однажды он отправил меня в ворота. Я ему говорю: «Отлично, давай». Встал я в ворота. Он бросил три или четыре раза мне в голову. Я не мог кусать потом весь день. Было невозможно пошевелить челюстью. Он просто легенда. Кто знает, как долго он будет ещё в лиге. Классный парень», — цитирует Ванечека Hokej.cz.