The Hockey News: Овечкин выступает в качестве пропагандистской пешки Путина
В январе североамериканский журнал The Hockey News опубликовал список 100 самых сильных и влиятельных людей в мировой хоккейной индустрии.
Эксперты журнала оценивали хоккеистов, тренеров, функционеров, агентов, журналистов по 13 параметрам. В итоге рейтинг возглавил комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн, а лучший из россиян — форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин — занял 11-е место.
«Лучший снайпер НХЛ в XXI веке — обладатель самых популярных аккаунтов в социальных сетях среди хоккеистов. Согласно Forbes, он превосходит всех игроков лиги по общему заработку. Иногда выступает в качестве пропагандистской пешки Владимира Путина», — сказано в статье о российском нападающем.
Овечкин: давайте не обращать внимания на политику. Putin Team существует
«Там, где он живёт, с 90-х ничего не изменилось». Овечкин ответил Панарину
Звёздный форвард «Вашингтона» Александр Овечкин поделился мнением о нашумевшем интервью с Артемием Панариным.
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