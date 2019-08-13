The Hockey News: Овечкин выступает в качестве пропагандистской пешки Путина

В январе североамериканский журнал The Hockey News опубликовал список 100 самых сильных и влиятельных людей в мировой хоккейной индустрии.

Эксперты журнала оценивали хоккеистов, тренеров, функционеров, агентов, журналистов по 13 параметрам. В итоге рейтинг возглавил комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн, а лучший из россиян — форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин — занял 11-е место.

«Лучший снайпер НХЛ в XXI веке — обладатель самых популярных аккаунтов в социальных сетях среди хоккеистов. Согласно Forbes, он превосходит всех игроков лиги по общему заработку. Иногда выступает в качестве пропагандистской пешки Владимира Путина», — сказано в статье о российском нападающем.

Овечкин: давайте не обращать внимания на политику. Putin Team существует