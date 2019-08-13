Третьяк: видим новую надежду российского хоккея. Выстроен системный подход

Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал победу сборной России (U18) на Кубке Глинки/Гретцки.
«Очень приятно отметить успех юниорской сборной России до 18 лет, которая вернула нам звание чемпионов мемориала Глинки/Гретцки. Прошло почти четверть века с тех пор, как наша команда завоёвывала этот престижный трофей.
Турнир в Чехии и Словакии считается неофициальным чемпионатом мира, традиционно собирает сильнейших и наиболее перспективных хоккеистов мира по своему году рождения. И на столь важном с точки зрения становления молодых игроков турнире российская сборная показала отличный результат, отличную командную игру, образцовую взаимосвязь между тренерами, игроками и штабом сборной.
Для нас успехи молодых хоккеистов имеют особое значение, в них мы видим хорошие перспективы для смены поколения и новую надежду российского хоккея. Убеждён, что ФХР находится на верном пути по организации работы с молодыми игроками, подготовке резерва, во всём выстроен нужный системный подход», – приводит слова Третьяка официальный сайт ФХР.
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