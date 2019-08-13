Спортивный директор «Сибири»: хорошо бы быть первыми и в сезоне

Вчера, 12 августа, в офисе Континентальной хоккейной лиги началась заявочная кампания клубов на предстоящий сезон. Первой процедуру предоставления всех необходимых документов прошла «Сибирь», которую представлял спортивный директор Сергей Климович.

«Список документов, которые мы должны предоставить для заявки команд КХЛ и МХЛ, стандартный. То, что мы оказались первыми, – случайность. Хорошо бы, конечно, быть первыми и в сезоне. Можно даже случайно, мы согласны. Ну а если серьёзно, процесс заявки прошёл без накладок, в лиге работают профессионалы, которые всегда идут навстречу клубам и с пониманием относятся ко всем нашим проблемам», — цитирует Климовича официальный сайт КХЛ.

Заявка на чемпионат КХЛ осуществляется клубами по утверждённому графику и включает в себя предоставление документов в профильные департаменты лиги. Центральное информационное бюро (ЦИБ) проверяет заключённые хоккеистами контракты и вносит их в общую базу данных.