Пресс-атташе «Вашингтона» Сергей Кочаров выиграл в лотерею $ 1 млн

Пресс-атташе клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Сергей Кочаров выиграл в лотерею $ 1 млн, информирует Bleacher Report. Сообщается, что решение принять участие в лотерее было для Кочарова спонтанным, ранее он не участвовал в подобных розыгрышах. В издании также пошутили над победителем, отметив, что его деньги пригодятся «Вашингтону» для подписания новых игроков.



Напомним, в 2016 году Кочаров работал в сборной России на Кубке мира в Торонто.



В прошедшем сезоне «Вашингтон», находясь в статусе действующего обладателя Кубка Стэнли, вылетел в первом раунде плей-офф. Подопечные Тодда Рирдена в семи матчах уступили «Каролине Харрикейнз» (3-4).



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