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Пресс-атташе «Вашингтона» — о выигрыше $ 1 млн: это просто здорово!

Пресс-атташе «Вашингтона» — о выигрыше $ 1 млн: это просто здорово!
Хоккей / НХЛ 0

Пресс-атташе клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Сергей Кочаров прокомментировал свой выигрыш $ 1 млн в лотерею. Решение принять участие в лотерее было для Кочарова спонтанным, ранее он не участвовал в подобных розыгрышах.

«Увидел надпись Powerball и подумал, что могу попробовать. Я был очень удивлён, когда услышал о победе. Это просто здорово!» — приводит слова Кочарова Russian Machine Never Breaks.

Напомним, в 2016 году Кочаров работал в сборной России на Кубке мира в Торонто.

В прошедшем сезоне «Вашингтон», находясь в статусе действующего обладателя Кубка Стэнли, вылетел в первом раунде плей-офф. Подопечные Тодда Рирдена в семи матчах уступили «Каролине Харрикейнз» (3-4).

Пресс-атташе «Вашингтона» Сергей Кочаров выиграл в лотерею $ 1 млн
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