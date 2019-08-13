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«Северсталь» в овертайме одолела сборную Кубка губернатора

«Северсталь» в овертайме одолела сборную Кубка губернатора
Хоккей / КХЛ 0

Сборная Кубка губернатора Челябинской области потерпела поражение во встрече с череповецкой «Северсталью», встреча завершилась в овертайме со счётом 2:3 ОТ. Таким образом, подопечные Андрея Разина завоевали третье место на Кубке губернатора Челябинской области.

Счёт во встрече был открыт на 18-й минуте, точным броском отличился новичок «Северстали» Ансель Галимов. На 24-й минуте форвард Давид Мансуров восстановил равновесие в счёте, до конца периода соперники забили ещё по голу усилиями Ивана Николишина и Дмитрия Алексеева. В третьем периоде шайб заброшено не было, в овертайме сильнее оказалась «Северсталь» благодаря решающему броску Никиты Хлыстова.

Кубок губернатора Челябинской области
13 августа 2019, вторник. 13:00 МСК
Сборная Кубка губернатора
2 : 3
0:1, 2:1, 0:0, 0:1
Северсталь
Череповец
0:1 – Галимов (Балдаев, Кодола) – 17:02 (5x5), 1:1 – Мансуров (Алексеев, Бабенко) – 23:46 (5x4), 1:2 – Николишин – 29:13 (5x5), 2:2 – Алексеев (Шепелев, Бабенко) – 37:32 (5x4), 2:3 – Хлыстов (Гераськин) – 62:59 (4x4)

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