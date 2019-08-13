«Северсталь» в овертайме одолела сборную Кубка губернатора

Сборная Кубка губернатора Челябинской области потерпела поражение во встрече с череповецкой «Северсталью», встреча завершилась в овертайме со счётом 2:3 ОТ. Таким образом, подопечные Андрея Разина завоевали третье место на Кубке губернатора Челябинской области.



Счёт во встрече был открыт на 18-й минуте, точным броском отличился новичок «Северстали» Ансель Галимов. На 24-й минуте форвард Давид Мансуров восстановил равновесие в счёте, до конца периода соперники забили ещё по голу усилиями Ивана Николишина и Дмитрия Алексеева. В третьем периоде шайб заброшено не было, в овертайме сильнее оказалась «Северсталь» благодаря решающему броску Никиты Хлыстова.

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