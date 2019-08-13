«Северсталь» в овертайме одолела сборную Кубка губернатора
Сборная Кубка губернатора Челябинской области потерпела поражение во встрече с череповецкой «Северсталью», встреча завершилась в овертайме со счётом 2:3 ОТ. Таким образом, подопечные Андрея Разина завоевали третье место на Кубке губернатора Челябинской области.
Счёт во встрече был открыт на 18-й минуте, точным броском отличился новичок «Северстали» Ансель Галимов. На 24-й минуте форвард Давид Мансуров восстановил равновесие в счёте, до конца периода соперники забили ещё по голу усилиями Ивана Николишина и Дмитрия Алексеева. В третьем периоде шайб заброшено не было, в овертайме сильнее оказалась «Северсталь» благодаря решающему броску Никиты Хлыстова.
Кубок губернатора Челябинской области
13 августа 2019, вторник. 13:00 МСК
Сборная Кубка губернатора
2 : 3
0:1, 2:1, 0:0, 0:1
Северсталь
Череповец
0:1 – Галимов (Балдаев, Кодола) – 17:02 (5x5), 1:1 – Мансуров (Алексеев, Бабенко) – 23:46 (5x4), 1:2 – Николишин – 29:13 (5x5), 2:2 – Алексеев (Шепелев, Бабенко) – 37:32 (5x4), 2:3 – Хлыстов (Гераськин) – 62:59 (4x4)
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
- 13 августа 2019
-
15:54
-
15:24
-
14:58
-
14:30
-
14:23
-
13:36
-
13:11
-
13:00
-
12:41
-
12:21
-
12:00
-
11:31
-
11:13
-
11:00
-
10:35
-
10:10
-
10:00
-
09:45
-
09:15
-
09:06
-
08:45
-
08:20
-
08:01
- 12 августа 2019
-
23:52
-
23:40
-
23:14
-
22:58
-
22:19
-
21:54
-
21:25
-
20:57
-
20:46
-
20:22
-
20:06
-
19:55
Партнерский контент