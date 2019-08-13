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Владелец «Каролины»: полностью доверяю Уодделлу, его качества бесценны

Владелец «Каролины»: полностью доверяю Уодделлу, его качества бесценны
Хоккей / НХЛ 0

Владелец клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз» Том Дандон поделился мнением о подписании нового многолетнего контракта с генеральным менеджером Доном Уодделлом.

«Опыт Дона, его лидерские качества бесценны для нашего клуба, и я счастлив, что мы смогли продлить контракт. Между нами сложились отличные отношения, и я ему полностью доверяю. Я очень доволен, что мы с Доном продолжим работать над созданием команды, которая сможет побороться за чемпионский титул»,- приводит слова функционера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, в течение лета «Каролину» покинули два помощника генерального менеджера, несколько сотрудников скаутского отдела, тренер вратарей Майкл Бейлс, а также тренер фарм-клуба Майк Велуччи, который в прошлом сезоне вместе с командой стал обладателем Кубка Колдера.

Генменеджер «Каролины» Уодделл подписал многолетний контракт с клубом
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