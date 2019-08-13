Разин: «Северсталь» отыграла неважно, но ничего страшного

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвёл итоги матча со сборной Кубка губернатора и прокомментировал завершение турнира в Челябинске.



«Хочу поблагодарить «Трактор» за организацию турнира, хорошие команды. Спасибо руководству, разобрались с форс-мажором. Мы отыграли неважно, но ничего страшного, мы под нагрузками, только-только прилетели из Чехии сразу на турнир, была длительная поездка. Продолжаем готовиться к сезону.



Первые два матча на турнире неплохо сыграли, было хорошее движение, реализация моментов хромала, хочется больше голов, но это дело наживное. У нас много молодых ребят, например, в игре с «Трактором» не было ни одного возрастного игрока, средний возраст команды был 23-24 года. Мы проверяем хоккеистов, над нами не довлеет результат.



Были двухнедельные сборы, усталость у ребят накопилась, две недели без семьи, был небольшой негатив, сегодня хорошо, что выиграли. С хоккеистами на просмотре будем решать 27 августа. Всегда лучше играть, чтобы не выпадать, мы даже купили здесь лёд в игровые дни, чтобы игроки, те, кто не играет, ездили и тренировались. Но все были задействованы, все играли, это положительный момент», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.

«Северсталь» в овертайме одолела сборную Кубка губернатора