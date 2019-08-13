Разин: «Северсталь» отыграла неважно, но ничего страшного

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвёл итоги матча со сборной Кубка губернатора и прокомментировал завершение турнира в Челябинске.
«Хочу поблагодарить «Трактор» за организацию турнира, хорошие команды. Спасибо руководству, разобрались с форс-мажором. Мы отыграли неважно, но ничего страшного, мы под нагрузками, только-только прилетели из Чехии сразу на турнир, была длительная поездка. Продолжаем готовиться к сезону.
Первые два матча на турнире неплохо сыграли, было хорошее движение, реализация моментов хромала, хочется больше голов, но это дело наживное. У нас много молодых ребят, например, в игре с «Трактором» не было ни одного возрастного игрока, средний возраст команды был 23-24 года. Мы проверяем хоккеистов, над нами не довлеет результат.
Были двухнедельные сборы, усталость у ребят накопилась, две недели без семьи, был небольшой негатив, сегодня хорошо, что выиграли. С хоккеистами на просмотре будем решать 27 августа. Всегда лучше играть, чтобы не выпадать, мы даже купили здесь лёд в игровые дни, чтобы игроки, те, кто не играет, ездили и тренировались. Но все были задействованы, все играли, это положительный момент», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.
- 13 августа 2019
-
17:27
-
16:59
-
16:30
-
16:15
-
16:06
-
15:54
-
15:24
-
14:58
-
14:30
-
14:23
-
13:36
-
13:11
-
13:00
-
12:41
-
12:21
-
12:00
-
11:31
-
11:13
-
11:00
-
10:35
-
10:10
-
10:00
-
09:45
-
09:15
-
09:06
-
08:45
-
08:20
-
08:01
- 12 августа 2019
-
23:52
-
23:40
-
23:14
-
22:58
-
22:19
-
21:54
-
21:25