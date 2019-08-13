Смельницкий: сборная Кубка губернатора стала огромным опытом для игроков
Главный тренер сборной Кубка губернатора Челябинской области Максим Смельницкий поделился впечатлениями от игры с «Северсталью» (2:3 ОТ) и подвел итоги турнира.
«Спасибо руководителям за то, что собрали такую сборную, это огромный опыт для тех хоккеистов, кто вышел из МХЛ и кто хочет попасть в состав команд КХЛ. Это огромный опыт для меня, большое спасибо за то, что доверили руководство сборной. Почувствовал скорости КХЛ со скамейки, как всё происходит. От матча к матчу у сборной приходило взаимопонимание, они больше сыгрывались, неплохое впечатление оставил последний матч. Появились эмоции, улыбки, игра, команда, в отличие от первых игр, когда была разрозненность», — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.
«Северсталь» в овертайме одолела сборную Кубка губернатора
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