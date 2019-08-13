Тэллон: отношение к делу и рабочая этика Бобровского не имеют равных

Генеральный менеджер «Флориды Пантерз» Дэйл Тэллон прокомментировал трансферную кампанию клуба.



«Мы посчитали, что для глубокого прохода в плей-офф нашему составу требовались изменения. С нападением у нас и так всё хорошо. У нас масса игроков, способных забивать и генерировать атаку. Адресовать нужно было проблемы бойцовских качеств, силовой игры и пропущенных голов.



Нам нужно было поработать над балансом между линиями, улучшить физику и статистику пропущенных голов. Этими компонентами мы были озабочены и, считаю, за лето неплохо их подтянули.



Бобровский? Мы бы не взяли на себя такие обязательства по отношению к нему, если бы не считали, что он и дальше способен играть на столь высоком уровне. Его отношение к делу и рабочая этика не имеют равных», — цитирует функционера официальный сайт НХЛ.