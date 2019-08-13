Экс-форвард НХЛ: Какко будет доминировать в НХЛ, как Барков и Рантанен

Экс-нападающий НХЛ Майк Джонсон поделился мнением о перспективах нападающего Каапо Какко, выбранного клубом «Нью-Йорк Рейнджерс» под вторым номером прошедшего драфта.



«Рантанен и Барков рано начали доминировать в лиге, начав играть в Национальной хоккейной лиге уже в 18 лет. Уверен, что Какко пойдёт по их стопам. Неплохие габариты, великолепное катание и контроль шайбы — его сильные стороны. На чемпионате мира он реально блеснул, буквально поразив всех хоккейных экспертов. Его перспективы великолепны», — приводит слова Джонсона TSN.



26 мая 2019 года сборная Финляндии выиграла чемпионат мира. В январе этого года сборная Финляндии выиграла также и молодёжный чемпионат мира. В составе обеих сборных выступал 18-летний Какко. Каапо стал автором решающей шайбы в финале МЧМ, а на взрослом чемпионате мира забросил шесть шайб и отдал одну голевую передачу в 10 матчах. В 2018 году форвард выиграл и юниорское мировое первенство.

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