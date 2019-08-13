И. Николишин: «Северсталь» не выполнила главную задачу — победить на турнире
Нападающий череповецкой «Северстали» Иван Николишин поделился впечатлениями от победы своей команды Кубке губернатора Челябинской области (3:2 ОТ). Таким образом, подопечные Андрея Разина завоевали третье место на Кубке губернатора Челябинской области.
«Выиграли в этом матче, но не выполнили главную задачу – победить на турнире. Главное, что закончили на мажорной ноте, поэтому едем отдыхать довольными. Сборы тяжелые были, сейчас больше внимания уделяем тактике, нарабатываем большинство – меньшинство, и нагрузки спадают. В Челябинске я играл за школу «Трактора», поэтому всегда приятно сюда приезжать. Здесь у меня много друзей осталось», — цитирует нападающего официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
«Северсталь» в овертайме одолела сборную Кубка губернатора
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