Ржига — о решении его сменить после ЧМ-2020: это была пощёчина

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига поделился мнением о решении Чешского хоккейного союза, который заранее объявил, что после чемпионата мира 2020 года национальную команду возглавит Филип Пешан.



«Да, это была пощёчина. Но не хочу возвращаться к тому, что изменить уже нельзя. Я не могу говорить всё, что я думаю, у меня есть с Чешским хоккейным союзом действующий контракт. Работодатель имеет право увольнять сотрудника или не продлевать с ним контракт, это нормально. Единственная претензия — то, как это объявили», — приводит слова Ржиги Isport.



На должности главного тренера команды Чехии Ржига сменил Йозефа Яндача, который перешёл на работу в магнитогорский «Металлург». Под руководством Яндача на чемпионате мира 2018 года сборная Чехии дошла до стадии четвертьфинала, где потерпела поражение от команды США (2:3). На прошедшем чемпионате мира сборная Чехии заняла четвёртое место, проиграв Канаде в полуфинале и команде России в матче за бронзовые медали.

