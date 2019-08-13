Ржига — о решении его сменить после ЧМ-2020: это была пощёчина

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига поделился мнением о решении Чешского хоккейного союза, который заранее объявил, что после чемпионата мира 2020 года национальную команду возглавит Филип Пешан.
«Да, это была пощёчина. Но не хочу возвращаться к тому, что изменить уже нельзя. Я не могу говорить всё, что я думаю, у меня есть с Чешским хоккейным союзом действующий контракт. Работодатель имеет право увольнять сотрудника или не продлевать с ним контракт, это нормально. Единственная претензия — то, как это объявили», — приводит слова Ржиги Isport.
На должности главного тренера команды Чехии Ржига сменил Йозефа Яндача, который перешёл на работу в магнитогорский «Металлург». Под руководством Яндача на чемпионате мира 2018 года сборная Чехии дошла до стадии четвертьфинала, где потерпела поражение от команды США (2:3). На прошедшем чемпионате мира сборная Чехии заняла четвёртое место, проиграв Канаде в полуфинале и команде России в матче за бронзовые медали.
- 13 августа 2019
-
17:57
- 6 августа 2019
-
13:10
- 4 августа 2019
-
13:56
- 1 августа 2019
-
16:58
- 27 июля 2019
-
22:45
- 26 июля 2019
-
22:30
-
22:04
-
12:15
- 25 июля 2019
-
16:45
-
15:45
- 23 июля 2019
-
20:14
- 18 июля 2019
-
18:29
- 16 июля 2019
-
11:15
- 14 июля 2019
-
10:20
-
08:15
- 13 июля 2019
-
22:28
-
11:36
- 11 июля 2019
-
09:00
- 10 июля 2019
-
23:45
-
22:26
-
20:06
-
20:03
-
19:56
-
11:32
-
10:28
-
10:00
-
09:00
- 9 июля 2019
-
23:00
-
20:02
- 8 июля 2019
-
09:36
- 6 июля 2019
-
23:39
-
22:51
- 4 июля 2019
-
18:52
- 3 июля 2019
-
15:55
- 25 июня 2019
-
11:42