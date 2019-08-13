Минское «Динамо» решило расстаться с пятью игроками

По итогам Кубка губернатора Нижегородской области тренерский штаб минского «Динамо» принял решение расстаться с некоторыми игроками. Команду покидают находившиеся на просмотре Максим Парфеевец, Артём Волков и Виктор Масилевич, а также братья Александр и Сергей Малявко.



«Эти решения обоюдные: в предстоящем сезоне хоккеисты, с которыми мы расстаёмся, вряд ли получили бы много игровой практики в «Динамо». Между тем и братья Малявко, и Артём Волков, и Макс Парфеевец, и Виктор Масилевич входят в сферу интересов национальной сборной, и наша общая задача — в оптимальной форме подвести их к чемпионату мира. Уверен, что они усилят любой клуб Экстралиги и, несомненно, своей игрой украсят национальное первенство. А «Динамо» продолжит формировать состав в рамках избранной стратегии с акцентом на молодёжь, которая в будущем поможет нашему клубу и сборной Беларуси выйти на новый уровень. Безусловно, вместе с молодыми игроками должны выходить на лёд и опытные, рядом с которыми перспективные хоккеисты могут вырасти в настоящих мастеров», — рассказал генеральный директор клуба «Динамо Минск» Дмитрий Басков.

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