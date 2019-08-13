Ольшанский: я челябинский, матч с «Трактором» был принципиальным

Защитник «Металлурга» Савелий Ольшанский поделился впечатлениями от игры с «Трактором» (0:3).



«Проведём работу над ошибками, разберёмся с нюансами, подготовимся к сезону, всё будет хорошо. Должны были забивать „5 на 3“, тогда игра по-другому бы сложилась.



Ощущения от предсезонки? Всё идёт по плану, работаем над игрой в обороне, над большинством.



Сейчас пара выходных, потом подготовка к домашнему турниру. Я челябинский, матч с „Трактора“ принципиальный, есть особый настрой на эту игру.



Планы на сезон — закрепиться в составе, получать как можно больше игрового времени, помогать команде», — передаёт слова защитника корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.



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