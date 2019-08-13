Демченко: «Трактору» было важно выиграть турнир, чтобы чувствовать себя уверенно

Вратарь «Трактора» Василий Демченко поделился впечатлениями от победы над «Металлургом» (3:0) в решающем матче Кубка губернатора Челябинской области.



«Положительные эмоции, всё хорошо, выиграли турнир. Самый важный момент матча — когда выстояли втроём против пятерых, затем забили и терпеливо играли.



Что тренеры сказали? Всё, что было в раздевалке, остаётся в раздевалке. Выиграть турнир был важно, чтобы чувствовать себя уверенно в будущем. У нас будет два выходных, затем дальше работаем.



Южноуральское дерби в предсезонке? Хорошая атмосфера на трибунах, помогает не заниматься фигнёй, чувствовать ответственность, позитивный настрой», — передаёт слова Демченко корреспондент «Трактора» Глеб Бурков.

«Трактор» победил «Металлург», завоевав первое место на Кубке губернатора