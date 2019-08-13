Яндач: «Трактор» победил по праву, у «Металлурга» пошли болезни и травмы

Главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач подвёл итоги матча с «Трактором» (0:3).
«Трактор здорово играл. Они по праву выиграли турнир. У нас была возможность во втором периоде при игре «5 на 3», но мы очень мало бросали. Проиграли почти вбрасывания. Соперник в конце второго периода забил в большинстве, а в третьем периоде у нас уже не было сил. Пять на пять ничего не сделали. Очень тяжело и мало забивали во всём турнире.
Почему заменили Кошечкина? Мы говорили об этом перед игрой. Хотели посмотреть на Галимова. Хотим дать шансы всем игрокам. Первую встречу играл Вася, вторую — Галимов, но у него не получилось достойной проверки, поэтому решили снова дать Галимову сыграть. Это было оговорено с тренером вратарей.
Мы чуть-чуть променяли работу в плане физической подготовки, но команда по-прежнему под нагрузкой. Пошли болезни и травмы. У молодых игроков есть возможность показать своё мастерство. Мозякина не хотели ставить на игру, чтобы он лучше подготовился к мемориалу Ромазана. Он много тренировался, да и проверять Сергея не надо, его мастерство известно», — передаёт слова Яндача корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 13 августа 2019
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