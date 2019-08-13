Скудра: «Трактор» не пропустил ни одной шайбы при «5 на 5», тактика на уровне

Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра подвёл итоги матча с «Металлургом» (3:0).



«Хороший и яркий матч. Не похож на предсезонный. Много азарта, разных ситуаций. Начали неплохо, были моменты, но не реализовали. Кошечкин выручал «Магнитку». Играли «3 на 5», ребята много сражались, наше меньшинство становилось лучше. Моментами Вася Демченко совершал ключевые сейвы. Ребята выстояли и с новыми силами пошли вперёд. В третьем периоде хотели играть в своём стиле. Понравилось, что за весь турнир мы не пропустили ни одной шайбы при игре «5 на 5». Наша тактика уже сейчас на неплохом уровне.



Радуют молодые ребята. Карпухин, Подкорытов, Шолохов, Ясинский, Жиляков. Молодцы, мы смотрим на всех, у нас есть хорошая молодёжь. Мы даём ей шансы. У кого-то баз больше шансов, у кого-то чуть меньше. Кто-то чуть лучше держит удар, кто-то чуть хуже. Но это наша обойма, мы рассчитываем на них. Ребята добавляют, посмотрим, к чему это приведёт.



Нереализованные моменты? Мы под нагрузкой, не чувствуем себя на 100%. Качество паса оставляет желать лучшего. Главное, что идея была. Исполнение придёт, в том числе и реализация моментов. Легионеры? Они отыграли два матча. С Череповцом было видно, что они давно не играли. Сегодня был хороший матч. Седлак и Гика здорово проявили себя в меньшинстве. Хотим, чтобы Томас больше бросал. В нужный момент он решился и попал. Кэлоф прилетел из Северной Америки позднее, он должен пройти тот объём работы, который проходили все.



Шаров травмирован, получил травму в игровом моменте. Восстанавливается, начал тренироваться», — передаёт слова Скудры корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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