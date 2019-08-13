«Сибирь» одолела «Энергию» в товарищеской встрече

Новосибирская «Сибирь» переиграла хоккейный клуб " Энергия Карловы Вары" в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Николая Заварухина.



Счёт в матче открыла чешская команда — на 11-й минуте заброшенную шайбу в актив записал защитник Пётр Шенкержик. Во втором периоде новосибирский клуб сравнял счёт и вышел вперёд благодаря голам нападающих Юусо Пустинена и Виктора Комарова. На 54-й минуте игры «Энергия» сравняла счёт усилиями форварда Томаша Рахунека, но вскоре нападающий Максим Казаков вновь вывел «Сибирь» вперёд, установив окончательный счёт — 3:2