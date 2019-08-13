«Сибирь» одолела «Энергию» в товарищеской встрече
Новосибирская «Сибирь» переиграла хоккейный клуб " Энергия Карловы Вары" в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Николая Заварухина.
Счёт в матче открыла чешская команда — на 11-й минуте заброшенную шайбу в актив записал защитник Пётр Шенкержик. Во втором периоде новосибирский клуб сравнял счёт и вышел вперёд благодаря голам нападающих Юусо Пустинена и Виктора Комарова. На 54-й минуте игры «Энергия» сравняла счёт усилиями форварда Томаша Рахунека, но вскоре нападающий Максим Казаков вновь вывел «Сибирь» вперёд, установив окончательный счёт — 3:2
Товарищеские матчи (клубы)
13 августа 2019, вторник. 19:00 МСК
Энергия Карловы Вары
Карловы-Вары
2 : 3
1:0, 0:2, 1:1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 – Шенкержик (Когоут) – 10:04 (5x5), 1:1 – Пуустинен (Пельтола, Руохомаа) – 22:11 (5x5), 1:2 – Комаров (Хабаров) – 38:20 (5x5), 2:2 – Рахунек (Скугравы) – 53:50 (5x3), 2:3 – Казаков – 54:25 (4x5)
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