Таварес — об отсутствии капитана в «Торонто»: у нас есть достойные кандидаты

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес поделился мнением об отсутствии капитана в команде. Напомним, «кленовые» играют без капитана с 2016 года.
«Я думаю, что у нас много ребят, которые могли бы выполнять эти обязанности и отлично бы с ними справились. Я считаю серьёзным достижением, что в команде есть так много игроков, чьи человеческие качества и спортивные результаты делают их достойными кандидатами на это место. Понятно, что должность капитана имеет особое значение, и поэтому я не сомневаюсь, что наше руководство займётся этим вопросом, когда придет время.
Я сам был капитаном и могу сказать, что он является представителем игроков, общается с журналистами, болельщиками, которые каждый день ждут от него сообщений, чем живет команда. Поэтому я считаю эту работу особенной и очень важной, особенно в „Мэйпл Лифс“. Это клуб с богатейшей историей, и здесь не было капитана в течение некоторого времени. Безусловно, можно долго говорить об этом, но у нас есть много хороших, достойных людей и игроков в составе. И мы точно знаем, что сложившаяся ситуация никак не скажется на нашем отношении к работе, к подготовке к сезону и нашем настрое», — цитирует игрока официальный сайт лиги.
- 13 августа 2019
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