Экс-защитник «Торпедо» Хольм перешёл в «Чикаго»
Клуб Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» подписал контракт с защитником Филипом Хольмом, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Марк Лазерус. 27-летний шведский хоккеист поставил подпись под двусторонним соглашением сроком на один год, зарплата защитника за сезон составит $ 700 тыс.
В прошедшем сезоне Хольм выступал в Континентальной хоккейной лиге, защищая цвета нижегородского «Торпедо». Шведский игрок принял участие в 61 матче регулярного чемпионата, записав на свой счёт 26 (7+19) баллов при показателе полезности "-13" и 36 минутах штрафного времени. В среднем Хольм проводил на площадке около 22 минут за матч. В семи матчах Кубка Гагарина игрок набрал 5 (1+4) очков.
Хольм: в КХЛ весёлый хоккей, но я мечтаю вновь попробовать силы в НХЛ
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