Юнг: в нашем звене появляется химия с Вихаревым
Нападающий «Адмирала» Маркус Юнг подвёл итоги матча с «Орлами Зноймо» (4:1).
«Первый период был хорош, было много голевых моментов, особенно в первой смене, когда Шон вывел меня в ноль с голкипером. Во втором периоде мы допустили ряд ошибок, но в целом этот отрезок сложился хорошо, в третьем мы контролировали игру, в итоге – победа и очень хороший матч.
Да, наше звено сегодня забросило две шайбы, хорошо сыграли, появляется уверенность в себе.
Химия в звене? Денис Вихарев вернулся после травмы, это очень хорошо, можно назвать это химией.
Ругался ли Шон, что мы не забивали после его передач? Он ничего не говорил по этому поводу, но я ему сказал – хороший пас, в следующий раз забью», — цитирует Юнга официальный сайт клуба.
- 13 августа 2019
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