Юнг: в нашем звене появляется химия с Вихаревым

Нападающий «Адмирала» Маркус Юнг подвёл итоги матча с «Орлами Зноймо» (4:1).



«Первый период был хорош, было много голевых моментов, особенно в первой смене, когда Шон вывел меня в ноль с голкипером. Во втором периоде мы допустили ряд ошибок, но в целом этот отрезок сложился хорошо, в третьем мы контролировали игру, в итоге – победа и очень хороший матч.



Да, наше звено сегодня забросило две шайбы, хорошо сыграли, появляется уверенность в себе.



Химия в звене? Денис Вихарев вернулся после травмы, это очень хорошо, можно назвать это химией.



Ругался ли Шон, что мы не забивали после его передач? Он ничего не говорил по этому поводу, но я ему сказал – хороший пас, в следующий раз забью», — цитирует Юнга официальный сайт клуба.