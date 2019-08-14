Г. Зогорна: Россия — другая страна, здесь другая культура, это нужно понимать

Нападающий «Амура» Гинек Зогорна рассказал об адаптации в хабаровском клубе.
«В Хабаровск в конце июля прилетел вместе с братом Томашем, но пробыл в своём новом городе совсем немного. Почти сразу после прилёта команда отправилась на московский сбор, а потом и на чешский. Но в этот короткий срок состоялась презентация „Амура“ в Хабаровске. Меня очень тепло встретили болельщики. Много фотографировались, остались крутые впечатления. То же самое могу сказать о команде. Здесь работают профессионалы, а в команде крутая атмосфера.
Я жил в Брно. И этот город больше всего напоминает Хабаровск. В Брно живёт 600-700 тысяч человек. Он, как и Хабаровск, расположен на слиянии рек. Это основные сходства. Но в целом Россия — другая страна, здесь другая культура, это нужно понимать», — цитирует Зогорну Russia-Hockey.
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