Каменский: в «Калгари» на Елесина сразу будут делать серьёзную ставку

Вице-президент КХЛ, член Тройного золотого клуба Валерий Каменский поделился мнением о перспективах россиян Александра Елесина, Артёма Загидулина и Андрея Чибисова в НХЛ.

«Пока лишь про Елесина можно сказать, что на него сразу будут делать серьёзную ставку. Он не один год был лидером «Локомотива», а также зарекомендовал себя в сборной на Евротурах. Очевидно, что в «Калгари» внимательно за ним следили.



Загидулин и Чибисов — это больше подписания на перспективу. Возможно, оба вообще значительное время пробудут в фарм-клубах. Но при должном отношении к делу и качестве игры им обязательно дадут шанс. В конце концов, тому же Загидулину надо было однозначно оставаться в «Магнитке» только в том случае, если бы уходил Кошечкин и под Артема расчищалось место основного вратаря. Но если Василий продолжает выступать, значит, в клубе он однозначный первый номер. Поэтому Загидулин ничего не теряет, рискнув поехать за океан», — приводят слова Каменского «Известия».