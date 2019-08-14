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Каменский: в «Калгари» на Елесина сразу будут делать серьёзную ставку

Каменский: в «Калгари» на Елесина сразу будут делать серьёзную ставку
Хоккей / КХЛ 0

Вице-президент КХЛ, член Тройного золотого клуба Валерий Каменский поделился мнением о перспективах россиян Александра Елесина, Артёма Загидулина и Андрея Чибисова в НХЛ.

«Пока лишь про Елесина можно сказать, что на него сразу будут делать серьёзную ставку. Он не один год был лидером «Локомотива», а также зарекомендовал себя в сборной на Евротурах. Очевидно, что в «Калгари» внимательно за ним следили.

Загидулин и Чибисов — это больше подписания на перспективу. Возможно, оба вообще значительное время пробудут в фарм-клубах. Но при должном отношении к делу и качестве игры им обязательно дадут шанс. В конце концов, тому же Загидулину надо было однозначно оставаться в «Магнитке» только в том случае, если бы уходил Кошечкин и под Артема расчищалось место основного вратаря. Но если Василий продолжает выступать, значит, в клубе он однозначный первый номер. Поэтому Загидулин ничего не теряет, рискнув поехать за океан», — приводят слова Каменского «Известия».

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