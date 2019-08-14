«Барыс» объявил состав на сбор в Швейцарии

Тренерский штаб астанинского «Барыса» объявил список игроков, которые отправятся на предсезонный сбор в Швейцарию. В ходе турне «Барыс» проведёт четыре матча с местными командами.

Вратари: Хенрик Карлссон, Эдвард Паскуаль, Денис Каратаев.

Защитники: Джесси Блэкер, Даррен Диц, Никита Клещенко, Леонид Метальников, Алексей Маклюков, Валерий Орехов, Кирилл Полохов, Виктор Сведберг, Максим Семёнов, Егор Шалапов.

Нападающие: Павел Акользин, Дастин Бойд, Кёртис Волк, Ярослав Евдокимов, Дмитрий Гурков, Никита Михайлис, Корбэн Найт, Ииро Пакаринен, Егор Петухов, Кирилл Панюков, Антон Сагадеев, Адам Хелука, Дмитрий Шевченко, Аркадий Шестаков.

Расписание матчей



16 августа: «Барыс» — «Амбри-Пиотта»

17 августа: «Барыс» — «Цуг»

20 августа: «Барыс» — «Давос»

22 августа: «Барыс» — «Лугано»