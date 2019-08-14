Шмидт: в НХЛ новый чемпион, которого надо обыграть

Защитник «Вегас Голден Найтс» Нейт Шмидт поделился ожиданиями от следующего сезона.

«Я хочу провести в команде весь сезон, мне есть что доказывать. Я понимаю, что концовка сезона оставила горький привкус, но речь идёт не только о плей-офф, а обо всем сезоне. Я очень рад, что могу работать в тренировочном лагере, не думая, что мне придётся пропустить полтора месяца. Это здорово, у меня будет время сыграться с партнёрами. С каждым новым сезоном наши аппетиты растут, и этот год не стал исключением. Я очень хочу, чтобы новый чемпионат начался поскорее, хочу узнать, чего мы добьёмся. А я знаю, что мы способны на многое.

Не думаю, что всё будет похоже на то, что случилось с нами в первый год или этой весной. Будет много интересного. В первые два года у нас многое получалось, но иногда случались и осечки. Всё зависит от того, какие уроки мы извлечём. Лучшие команды лиги способны оставить в прошлом неудачи, использовать их в качестве мотивации в следующих играх и кубковых сериях.

Мы потеряли некоторых ребят. Это бизнес. Но если внимательно посмотреть на наш состав, у нас, как я считаю, есть все необходимое. У нас есть ребята, которые способны сделать правильные выводы после случившегося. Начинается новый сезон. В лиге новый чемпион — «Сент-Луис Блюз», которого надо обыграть. Таков должен быть настрой. Наши ребята понимают это, они сталкивались с этим в первом сезоне. Я понимаю, что некоторых из них уже нет в составе, но мы сохранили основополагающие принципы и фундамент команды. Поэтому не так уж важно, кто будет забивать. Главное, чтобы мы все играли как единое целое. В этом вся суть. С таким подходом мы добьёмся успех», — цитирует Шмидта официальный сайт НХЛ.