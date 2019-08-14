Скудра: игроки, которые стоят на льду, заканчивают с хоккеем

Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра заявил, что не согласен с критикой главного тренера «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова, которого упрекают за то, что его хоккей смотреть невозможно.

«Это беспочвенно и глупо. Кто-то чего-то сказал и все подхватили. А люди, которые реально разбираются в хоккее, они понимают, как сейчас все играют. Есть современный хоккей. В первую очередь, это движение. Как с шайбой, так и без неё. Хоккеисты, которые стоят на льду, заканчивают с хоккеем. Если ты не работаешь над своим индивидуальным движением, то теряешь своё рабочее место. Начинаешь проигрывать тем же молодым ребятам.

Вы посмотрите даже на ребят постарше. На того же Диму Калинина. Вроде, человеку под 40 лет, но какое у него движение, какое катание! Макс Афиногенов почему играет до 40 лет? Потому что он катается, есть движение. А есть те, кто заканчивают в 30 и даже в 25 лет. Это и есть реалии современного хоккея», — сказал Скудра в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.