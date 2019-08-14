NBC: Бобровский сбежал из сумасшествия в «Коламбусе», теперь у него ясная голова

Обозреватель NBC Sports Скотт Биллекк поделился мнением о перспективах российского вратаря Сергея Бобровского во «Флориде Пантерз».

«Три года назад Бобровский выиграл „Везину Трофи“. Тогда он выдал невероятный сезон, выиграв 41 матч при проценте отражённых бросков 93,1 и семи шат-аутах. На следующий год Сергей одержал 37 побед при проценте отражённых бросков 92,1 и пяти шат-аутах. В прошлом сезоне он снова выиграл 37 матчей и стал первым в НХЛ по количеству матчей на ноль (девять).

Девять шат-аутов заслуживают уважения, но с другой стороны на протяжении двух последних сезонов у него неизменно падал процент отражённых бросков и при этом росло число пропущенных шайб в среднем за игру. Также снизился процент отражённых бросков и при игре «пять на пять». (91,8% в последнем сезоне в сравнении с 93,9% в том сезоне, когда он взял «Везину»). Это серьёзное падение.

Не поймите меня неправильно, подписание Боба является огромной добычей для «пантер». Ему 31 год, а его лучшие сезоны должны прийти в течение следующих несколько лет. На данный момент «пантеры» будут конкурентоспособны даже со средним вратарём, что Бобровский обеспечивал даже в прошлом сезоне. А уж находящийся в хорошей форме Боб может оказаться очень грозным для соперников. Бобровский сбежал из сумасшествия в «Коламбусе», теперь у него ясная голова», — полагает Биллекк.