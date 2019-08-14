Ткачёв: разговор с Ротенбергом заставил меня развернуть голову в другую сторону

Нападающий СКА Владимир Ткачёв рассказал о переходе в «армейскую» команду и встрече с вице-президентом петербургского клуба Романом Ротенбергом.
«Еще перед началом сезона решил ехать в НХЛ, но он сложился не так, как я планировал. Сейчас понял, что могу расти как игрок в Петербурге, это будет для меня большим толчком. С Романом Ротенбергом мы просто встретились в Омске. Вроде бы он прилетел по своим делам, так совпало, что я тоже был в городе, как раз с отдыха прилетел. Оказались в Омске, связались через агента и встретились. Он рассказал о вариантах. Эта встреча повлияла на мое решение подписать контракт со СКА.
По финансам поступило предложение из клуба, мы его приняли сразу. Но сначала я ждал ясности с Америкой, там меня ждал минимальный контракт новичка. Когда мы поговорили с Романом Борисовичем, я дал согласие на переход в СКА. Разговор с ним, можно сказать, заставил меня развернуть голову в другую сторону», — цитирует Ткачёва Sport24.
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